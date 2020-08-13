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    • Yaşam
    • 13.08.2020 Gazete
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    nasıl yapılır? İşte tarifi

    nasıl yapılır? Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 'dan Anne köftesi tarifi... Ekmek içlerini sütle ıslatıp elinizle sıkın ve ufaladıktan sonra geniş bir kaba alın. Kalan tüm malzemeyi üzerine ilave edip 10-15 dakika elinizle yoğurun...

    Anne köftesi

    Ekmek içlerini sütle ıslatıp elinizle sıkın ve ufaladıktan sonra geniş bir kaba alın. Kalan tüm malzemeyi üzerine ilave edip 10-15 dakika elinizle yoğurun. Vaktiniz varsa streç filmle kaplayıp 10 dakika buzdolabının alt rafında dinlendirin. Vaktiniz yoksa harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda şekil verin. Kızgın ayçiçeği yağında veya ızgarada pişirip kızartılmış ekmek dilimleri üzerinde sıcak olarak servis yapın.

    4 KİŞİLİK
    600 gram dana kıyma (iki kez çekilmiş)
    2 dilim bayat ekmek içi
    2 yemek kaşığı süt
    1 adet yumurta
    1 adet rendelenmiş soğan
    2-3 dal maydanoz
    1 diş sarımsak
    Yarım çay kaşığı köfte baharatı
    Yarım çay kaşığı kimyon
    Yarım çay kaşığı karabiber
    1 çay kaşığı tuz

    KIZARTMAK İÇİN
    Ayçiçeği yağı

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER

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