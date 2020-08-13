Ekmek içlerini sütle ıslatıp elinizle sıkın ve ufaladıktan sonra geniş bir kaba alın. Kalan tüm malzemeyi üzerine ilave edip 10-15 dakika elinizle yoğurun. Vaktiniz varsa streç filmle kaplayıp 10 dakika buzdolabının alt rafında dinlendirin. Vaktiniz yoksa harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda şekil verin. Kızgın ayçiçeği yağında veya ızgarada pişirip kızartılmış ekmek dilimleri üzerinde sıcak olarak servis yapın.

4 KİŞİLİK

600 gram dana kıyma (iki kez çekilmiş)

2 dilim bayat ekmek içi

2 yemek kaşığı süt

1 adet yumurta

1 adet rendelenmiş soğan

2-3 dal maydanoz

1 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı köfte baharatı

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

KIZARTMAK İÇİN

Ayçiçeği yağı

EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER