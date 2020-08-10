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    • 10.08.2020 15:30
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    • 10.08.2020 15:34
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    ’ta 16 yaşındaki a skandalı!

    Son dakika haberine göre ’ta temizlik için bir iş yerine giden 16 yaşındaki , birlikte çalıştığı şüpheli tarafından istismara uğradı. Temizlik sırasında bir anda iş yerinin kepenklerini kapatan şahıs, genç kızı “Seni seviyorum, ilk gördüğüm günden beri hoşlanıyorum” şeklindeki sözler ardından istismar etti. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberine göre olay, savcılığa taşınması ardından şüpheli yargılanacak.

    Temizliğe gittiği iş yerinde cinsel istismar!

    'ta temizlik için bir iş yerine giden 16 yaşındaki , birlikte çalıştığı şüpheli tarafından istismara uğradı.

    Olay, geçtiğimiz yıl meydana geldi. 16 yaşındaki Y.K. isimli genç kız temizlik için bir iş yerine gitti. 21 yaşındaki şüpheli Kasım Y. de iş yerine temizlik için gitmişti. Temizlik sırasında bir anda şüpheli iş yerinin kepenklerini indirdi. Mağduru cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun bırakan şüpheli, mağdura "Seni seviyorum, ilk gördüğüm günden beri hoşlanıyorum" dedi. Bu sözler üzerine mağduru cinsel olarak istismar etti.

    Olayı hemen annesine anlatan mağdur genç kız ve annesi hemen şikayetçi oldu. Şikayet sonrası savcılık harekete geçti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin savunmasına yer verildi.

    "SADECE ELİNİ ÖPTÜM"
    Şüpheli savunmasında, olay günü kepenkleri mağdurun rızası ile kapattığını iddia etti. Mağdurdan bir aydır hoşlandığını, olay günü iş yerinde çalıştıkları sırada mağdurun elini tuttuğunu, hoşlandığını söyleyerek elini öptüğünü, diğer suçlamaları kabul etmediğini ileri sürdü.

    "SUÇTAN KURTULMAK İÇİN…"
    Savcılıkça, şüphelinin alınan savunmasının mağdur anlatımlarını kısmen doğruladığı kaydedildi. Olay günü mağdur ile şüphelinin iş yerinde bulunduklarının ve iş yeri kepenklerinin şüpheli tarafından kapatıldığının sabit olduğu vurgulandı. Bu nedenle Kasım Y.'nin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine mağdur anlatımlarına itibar edildiği ve şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğinin kabul edildiği ifade edildi.

    Kasım Y. hakkında 'Çocuğun ı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından ceza talep edildi. Olay sonrası 2 ay tutuklu kalan şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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