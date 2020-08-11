Yeni vaka bin 193’e çıktı

Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 1.193 kişiye yeni tanı konuldu. 14 kişi hayatını kaybetti. 1.211 kişi ise iyileşti. Bakan Koca, "60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke genelinde %20-25 aralığında seyrediyor" dedi.
Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 1.193 kişiye yeni tanı konuldu. 14 kişi hayatını kaybetti. 1.211 kişi ise iyileşti. Bakan Koca, "60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke genelinde %20-25 aralığında seyrediyor" dedi.