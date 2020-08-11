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    • Yaşam
    • 11.08.2020 Gazete
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    Yeni vaka bin 193’e çıktı

    , dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 1.193 kişiye yeni tanı konuldu. 14 kişi hayatını kaybetti. 1.211 kişi ise iyileşti. Bakan Koca, "60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke genelinde %20-25 aralığında seyrediyor" dedi.

    Yeni vaka bin 193’e çıktı

    Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 1.193 kişiye yeni tanı konuldu. 14 kişi hayatını kaybetti. 1.211 kişi ise iyileşti. Bakan Koca, "60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke genelinde %20-25 aralığında seyrediyor" dedi.

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