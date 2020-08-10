





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu, Tokat, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimleri, Adana'nın iç kesimleri ve Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm), Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.





HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.