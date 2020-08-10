Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu, Tokat, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimleri, Adana'nın iç kesimleri ve Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm), Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm), Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı, toprak kayması, heyelan ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimleri, Adana'nın iç kesimleri ve Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
OSMANİYE °C, 32°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğu kesimleri, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm), Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyı kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan ile öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık