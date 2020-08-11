Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Iğdır 'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Iğdır Merkez'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM: Iğdır Merkez'de saat 02.29'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) August 11, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.08.12 02:29:06 39.7495 44.1437 5.4 -.- 4.4 4.3 KARAGUNEY-(IGDIR) İlksel
2020.08.12 02:25:45 38.4243 38.6893 6.4 -.- 2.0 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2020.08.12 01:59:18 37.8855 26.7940 21.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.08.12 00:25:00 39.1397 27.8840 9.5 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.08.11 23:13:43 38.1768 38.5930 8.9 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.11 22:56:59 41.4797 43.8363 8.5 -.- 3.1 3.2 GURCISTAN İlksel
2020.08.11 22:21:12 41.3700 43.9137 9.0 -.- 3.3 3.3 GURCISTAN İlksel
2020.08.11 21:55:56 37.8285 27.5797 14.3 -.- 1.6 -.- KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2020.08.11 21:51:25 37.8837 27.5852 11.9 -.- 2.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2020.08.11 21:16:44 35.3853 26.6288 5.0 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel