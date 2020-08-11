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    • 12.08.2020 01:30
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    Son dakika: Annesi ve erkek kardeşini öldüren gözaltına alındı

    Son dakika haberi... 'da, erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren gözaltına alındı., Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    O vali yardımcısı gözaltına alındı!

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, annesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla öldüren Tolga Polat'ı gözaltına aldı.

    Şüpheli Tolga Polay Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    BABA GÖRGÜ TANIĞI
    Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref Polat ise görgü tanığı olarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerine giderek incelemede bulundu.
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