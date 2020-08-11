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    • 12.08.2020 06:35
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    • 12.08.2020 06:36
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve çevreleri ile 'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, il il tahminleri...

    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık



    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

    HATAY °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu



    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    SİVAS °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    DÜZCE °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık


    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    RİZE °C, 29°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 29°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    KARS °C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık



    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
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