Rize'de şiddetli yağış! Hayatı felç etti

Yağıştan etkilenen ve giriş katları su basan Türk Telekom'un çağrı merkezi şirketi AssisTT Rize lokasyonu ve Rize Gümrük Müdürlüğünde, iş yeri çalışanları temizlik çalışması yürütüyor.

Hasar tespit çalışmalarında, merkeze bağlı Akarsu köyündeki küçük bir derenin taşması nedeniyle üç katlı cami lojmanının arka duvarının da yıkıldığı belirlendi.

Apartmanda kiracı olarak oturan Mustafa Arıcı, gazetecilere, olayın ardından eşinin kendisini aradığını belirterek, şunları söyledi:

"Koşarak geldim baktım ki evin arkasından su akıyor. O korkuyu ben anlatamam. Orası öyle kopmuş. Apartmana toprak girmiş, görünce aklım gitti. Çamur akan yerden içeriye girdim. Sürüne sürüne çocuğumu çıkardım önce, daha sonra da eşimi çıkardım. O sırada komşular bağırmışlar ama bizimkiler duymamış. Hoca ve eşi ben geldiğimde çıkmıştı."