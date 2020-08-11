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    • Yaşam
    • 11.08.2020 19:13
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    • 11.08.2020 21:03
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    ’da korkunç : 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

    'un Bayat ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen da 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, olayın duyulmasının ardından Bayat ilçesine geçti. Yatıkçı Mahallesine geçen Vali Çiftçi, yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.

    Çorum'da korkunç yangın!

    'un Bayat ilçesindeki ahşap ev ı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki 'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı.

    Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

    Yangında 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    VALİ MUSTAFA ÇİFTÇİ OLAY YERİNDE
    Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, olayın duyulmasının ardından Bayat ilçesine geçti. Yatıkçı Mahallesine geçen Vali Çiftçi, yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.

    Haberler Yaşam Çorum’da korkunç yangın: 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.
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