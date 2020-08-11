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    • 11.08.2020 23:01
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    Oyuncu 'nın oğlu hayatını kaybetti!

    Usta oyuncu 'nın oğlu hayatını kaybetti. 2 gündür oğlu Sadık Bigat'tan haber alamadığı için evinin kapısını açtıran Hümeyra'nın, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

    Oyuncu Hümeyra'nın acı günü

    Usta oyuncu 'nın oğlu hayatını kaybetti.

    İki gündür oğlundan haber alamayan ünlü oyuncu oğlunun evine gidip kapıyı açtırdı. Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 47 yaşındaki Bigat'ın, yarın defnedileceği belirtildi. Sadık Bigat için yarın cenaze namazı düzenlenecek.

    SADIK BİGAT KİMDİR?
    Hümeyra'nın Sadık Bigat 47 yaşındadır. Hümeyra 1972'de ile evlenmiştir ve bu evlilikten Sadık isimli bir oğlu olmuştur.

    Oğlu Sadık Bigat'la en son dün telefonda konuşan Hümeyra, bugün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca, meraklanarak oğlunun Nişantaşı'ndaki evine gitti. Bir yakınına daire kapısını açtıran Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, eşi dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

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