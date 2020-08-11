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    • 11.08.2020 19:13
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    • 11.08.2020 19:13
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    ’da ev ı: 3 ölü 2 kayıp

    'un Bayat ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen da 3 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, yangında evde olduğu tahmin edilen 2 çocuğa da ulaşmak için çalışma başlattı.

    Çorum'da korkunç yangın!

    'un Bayat ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen da 3 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, yangında evde olduğu tahmin edilen 2 çocuğa da ulaşmak için çalışma başlattı.

    Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki 'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlı çıkan yangında yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incemelede Ömer Çetin, Yusuf İçuz ve Elif Naz Çetin'in cansız bedenine ulaşılırken, evde olduğu tahmin edilen 2 çocuğu ise ulaşmak için çalışma başlatıldı.

    Yangında yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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