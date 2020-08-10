Kremayı olabildiğince katılaşana kadar çırpın ve derin dondurucuya alın. Yumurta sarıları ve şekeri benmari usulü, sürekli çırparak ısıtın. Kap çok ısındığında, suyun üzerinden tezgaha alıp, tekrar soğuyana kadar orada çırpmaya devam edin. Yeniden suyun üzerine koyup, yumurta ve toz şeker pişmeden katı bir kıvam alana kadar çırpın. Kıvam aldığında içine badem özütü, vanilya özütü ve deniz tuzunu ekleyin. Dolaptaki kremayla birleştirip alt üst ederek yavaşça karıştırın. Baton bir kek kalıbını, kenarlarından 2-3 cm sarkacak şekilde streç filmle kaplayın. Karışımın 1/3'ünü kalıba dökün ve biraz donması için tekrar derin dondurucuya alın. Sertleştikten sonra üzerine şeftali reçelinin 1/3'ünü ekleyip tekrar kremalı karışımı dökün. Bu işlemi toplam üç kez tekrarlayın. Tüm malzeme bittikten sonra derin dondurucuda bir gece bekletin. Kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Üzerini şeftali dilimleri, bal ve taze nane yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.

6-8 KİŞİLİK

500 ml krema

270 gram toz şeker

8 adet yumurta sarısı

1/2 çay kaşığı vanilya özütü

1/2 çay kaşığı badem özütü

1/2 çay kaşığı deniz tuzu

200 gram şeftali reçeli

ÜZERİ İÇİN

2 çorba kaşığı bal

6-7 adet şeftali

Taze nane yaprakları

EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER