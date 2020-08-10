Yeni Normal" kendimiz için, ailelerimiz ve arkadaşlarımızla olan ilişkimizi için yeni bir zihniyet gerektiriyor. Zaten mesafe ve yanlış hizalanma yaşayan bireyler ve çiftler için, normal yaşamın bu yeniden tanımlanması, pandemiden çok önce bizi geride tutan bazı şeyleri yeniden inşa etmek, yeniden önceliklendirmek, yeniden bağlantı kurmak, hayal kurmak ve hatta bazı şeyleri bırakmak için bir fırsat olabilir. Bu yeni manzara hangi kararları gerektiriyor? Hangi tür ilişkilere ilham veriyor? Bunun hakkında nasıl konuşacağız? Ve bu planları ya daha önce hiç olmadığı gibi 7/24 birlikte yaşadığımız ya da daha önce hiç olmadığı gibi ayrı ayrı yaşadığımız bir zamanda nasıl hayata geçirebiliriz? Kaybettiklerimiz sevdiklerimiz, işlerimiz, insan teması, güvenlik ve bir zamanlar hayatın kilometre taşları olarak hizmet eden mezuniyet törenleri ve ritüelleri, doğum günü partileri, düğünler ve cenazeler hakkında hiçbir şey iyi hissettirmiyor. Kederimizin dış hatlarını hissetmek, bu gerçeküstü durumla yüzleşmek için çok önemliydi. Eski hayatlarımız için yas tutuyoruz... Ancak bu duygular, bir değişimin gerçekleştiğini ve bununla birlikte değişmemiz gerektiğini gösterir. En yakınlarımızla bu değişikliklerin neler olduğunu ve nasıl hissettikleri hakkında konuşun. Geçmişinizden zor geçişlerin hikayelerini paylaşın; bunu yapmak, birbirimizin gerçekte topraklamamıza yardımcı olur ve daha önce güçlü ve dirençli olmamız gereken zamanların duygusal kas hafızasını tetikler. Ancak o zaman, yenilik gerektiren bir krize nasıl yanıt vereceğiniz konusunda yaratıcı olmak için becerilerinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu gerçeği reddederseniz, hayatın eski haline dönmesini beklemeye devam ederseniz, bu krizi duygusal ve zihinsel olarak idare edebilmek için dezavantajlı durumda olacaksınız. Bir zamanlar olana geri dönmeyeceğimiz fikri etrafında bir araya gelebilenler, ne olacağına önceden bir başlangıç yapma fırsatına sahip olurlar. Sizi şaşırtabilir, ancak ister üst üste ister ayrı ayrı karantinaya alınmış olun, sevdiklerinizle yapılacak harika bir egzersizdir.

ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ