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    • 09.08.2020 23:32
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    • 09.08.2020 23:32
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    'da feci : 1 ölü 2 yaralı!

    'da bir otomobil, kamyonla çarpıştı. da yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Serkan ve 'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Konya'da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı!

    'nın Hüyük ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı İmrenler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yusuf Çınar idaresindeki 34 AVP 71 plakalı otomobil, Levent Duman'ın kullandığı 42 V 5967 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Serkan ve 'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Kazada yaşamını yitiren Çınar'ın Beyşehir Belediyesinde görev yaptığı öğrenildi.

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