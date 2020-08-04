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    • 04.08.2020 Gazete
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    değnekçilerin işgali altında!

    'nin geceleri boş bıraktığı 'larda değnekçiler cirit atmaya başladı. Aracını İSPARK'a bıraktığını zanneden vatandaşlar, Taksim, , Harbiye, Gümüşsuyu, Elmadağ gibi pek çok noktada 10 TL ücret isteyen değnekçilerle karşılaşınca büyük korku yaşıyor.

    İSPARK işgali!
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geceleri boş bıraktığı 'larda değnekçiler cirit atmaya başladı. Aracını İSPARK'a bıraktığını zanneden vatandaşlar, Taksim, , Harbiye, Gümüşsuyu, Elmadağ gibi pek çok noktada 10 TL ücret isteyen değnekçilerle karşılaşınca büyük korku yaşıyor. Aracını park eden bir vatandaşın, "Burası İSPARK alanı değil mi? Siz görevli misiniz?" sorularına değnekçi, "Daha güvenli olan Ömerpark'tasınız" yanıtını verdi.



    Değnekçi yakalandı.



    'nda bir vatandaş değnekçiye para vermeyince bıçaklanarak hastanelik edildi.


    MUSTAFA KAYA

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