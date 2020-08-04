İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geceleri boş bıraktığı İSPARK'larda değnekçiler cirit atmaya başladı. Aracını İSPARK'a bıraktığını zanneden vatandaşlar, Taksim, Gezi Parkı, Harbiye, Gümüşsuyu, Elmadağ gibi pek çok noktada 10 TL ücret isteyen değnekçilerle karşılaşınca büyük korku yaşıyor. Aracını park eden bir vatandaşın, "Burası İSPARK alanı değil mi? Siz görevli misiniz?" sorularına değnekçi, "Daha güvenli olan Ömerpark'tasınız" yanıtını verdi.
Değnekçi yakalandı.
Beyoğlu'nda bir vatandaş değnekçiye para vermeyince bıçaklanarak hastanelik edildi.
MUSTAFA KAYA
Değnekçi yakalandı.
Beyoğlu'nda bir vatandaş değnekçiye para vermeyince bıçaklanarak hastanelik edildi.
MUSTAFA KAYA