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    • Yaşam
    • 09.08.2020 22:37
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    • 09.08.2020 22:39
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    İskenderun'da kan donduran olay! Önce 7 yaşındaki kızını...

    İskenderun’da ayrıldığı eşinden 7 yaşındaki kızını görme yalanı ile alan cani baba önce kızını sonra da kendisini asarak yaşamına son verdi. Baba ve kızının cenazeleri otopsi için gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    Kan donduran olay! Önce 7 yaşındaki kızını...

    Alınan bilgilere göre, Kırıkhan ilçesinde bir süre önce boşandığı Suriyeli eşinden 7 yaşındaki kızları 'ı görme bahanesi ile alan baba , kızını da alarak İskenderun'a geldi.

    POLİS BABANIN CESEDİNİ AĞACA ASILI HALDE BULDU
    Bir süre sonra eski eşi ve kızından haber alamayan Svazen Zade, polise eski eşinin kızını kaçırdığı yönünde ihbarda bulundu. Polis olayla ilgili araştırma yaparken baba Cengiz Karataş'ın ağaca asılmış cesedi İskenderun Şekere Mahallesinde ormanlık alanda bulundu.

    KÜÇÜK ÇOCUĞUN CESEDİ MEZARLIKTA AĞACA ASILI BULUNDU
    Olayla ilgili araştırmayı derinleştiren polis, saatler sonra 7 yaşındaki Dila Karataş'ın cansız bedenini İskenderun Asri mezarlığında ağaca asılmış halde buldu.

    Baba Cengiz K.'nın kızını astıktan sonra kendisini de astığı iddia edildi. Baba ve kızının cenazeleri otopsi için gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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