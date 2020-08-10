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    • Yaşam
    • 10.08.2020 Gazete
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    Dalgalı ısıtmaya çözüm |

    Mikrodalga fırında bazen yemeklerin her yeri eşit şekilde ısınmaz. Bunun için tabağın ortasında yuvarlak bir boşluk oluşturun. Yemeğin her tarafının aynı şekilde ısındığını göreceksiniz.

    Dalgalı ısıtmaya çözüm | PRATİK BİLGİLER

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    DALGALI ISITIMAYA ÇÖZÜM
    Mikrodalga fırında bazen yemeklerin her yeri eşit şekilde ısınmaz. Bunun için tabağın ortasında yuvarlak bir boşluk oluşturun. Yemeğin her tarafının aynı şekilde ısındığını göreceksiniz.

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