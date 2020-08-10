Dalgalı ısıtmaya çözüm | PRATİK BİLGİLER

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...

PİPETLİ KETÇAP

Şişeden bir türlü dökülmeyen ketçaptan şikayetçi iseniz, bunun çözümü var. Şişenin içine bir pipet yerleştirip bir daha deneyin. Sorununuz çözülmüş olacak!

DALGALI ISITIMAYA ÇÖZÜM

Mikrodalga fırında bazen yemeklerin her yeri eşit şekilde ısınmaz. Bunun için tabağın ortasında yuvarlak bir boşluk oluşturun. Yemeğin her tarafının aynı şekilde ısındığını göreceksiniz.

KİVİYİ KAŞIKLAYIN

Kivi soyarken israf etmek istemiyorsanız size bir kolaylık... Meyveyi bıçak yerine bir kaşı ile kabuğundan ayırmaya çalışın...

BİSKİVÜYÜ ÇATALLA YİYİN

İçin kremalı bisküvileri süte ya da çaya batırmayı çok seviyorsanız işte size bir kolaylık... Bisküvilerin dağılıp elinize bulaşmaması için çatala takıp çaya batırın...