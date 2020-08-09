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    • 10.08.2020 00:36
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    'de akıntıya kapılarak kaybolan kadının cesedi 'dan çıktı

    'in Anamur ilçesinde, dün oğlu ve torunları ile birlikte denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan (57), bugün 'nın Gazipaşa ilçesindeki sahilde ölü bulundu.

    Mersin'de akıntıya kapıldı cesedi Antalya'dan çıktı

    'in Anamur ilçesinde, dün oğlu ve torunları ile birlikte denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan (57), bugün 'nın Gazipaşa ilçesindeki sahilde ölü bulundu.

    Tatil yapmak için 'dan Mersin'in Anamur ilçesine gelen Döndü Küçük, dün saat 16.00 sıralarında, Ören Burnu'ndaki kayalıklardan denize girdi. Oğlu ve iki torunu ile bir süre yüzen Küçük, akıntıya kapıldı.

    Oğlu ve torunları ise akıntıdan kayalıklara tutunarak, kurtuldu. Anne Küçük, gözden kaybolurken, adı öğrenilemeyen oğlu, ile jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Ören Burnu açıklarında arama başlattı.

    ÖLÜ BULUNDU
    Arama çalışmaları sürerken bugün Antalya'dan acı haber geldi. Döndü Küçük'ün cansız bedeni bugün ilçesi Güneyköyü Mahallesi'ndeki sahile vurdu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan ceset otopsi için Antalya Kurumu'na gönderildi.

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