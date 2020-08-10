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    • 10.08.2020 16:10
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    'da bir köy karantinaya alındı!

    Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, toplantısında, merkeze bağlı Kozluca köyünde 4 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve 49 temaslının bulunması nedeniyle köyde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

    Burdur'da bir köy karantinaya alındı!

    'da bir köy, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantısında, merkeze bağlı Kozluca köyünde 4 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve 49 temaslının bulunması nedeniyle köyde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

    Köyün kontrol altına alınarak görevli personel haricinde giriş çıkışlarının kapatılacağı ve vakalarla teması tespit edilenlerin 14 gün ev karantinasına alınacağı belirtilen açıklamada, "Bu süreç içinde tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanmasına, alınan kararlara uyulmadığının tespiti halinde ilgili mevzuat gereğince işlem yapılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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