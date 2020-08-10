Ordu'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı sevgilisini ve kendini yaktı

Olay, ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adreste yangın olayının bildirilmesi üzerine Soner Durgun (22) ile birlikte yaşadığı öğrenilen Merve Yeşiltaş (31) 112 acil servis ekiplerince, ikinci derecede yanık teşhisi ile Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından hastanede Soner Durgun ile yapılan sorguda şahsın, birlikte yaşadığı arkadaşı olduğunu ileri sürdüğü Merve Yeşiltaş ile aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, ağaç kesme motorunun benzini ile hem arkadaşını hem de kendisini yaktığını beyan etti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan iki şahıs, Trabzon KTÜ Tıp Fakültesine sevk edildi.

DURUMU KRİTİK

Benzin dökülerek feci şekilde yanan Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Soner Durgun'un durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Mahallerinde yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirten mahalle muhtarı Osman Nuri İnal, "Beklemediğimiz bir durumdu. 1 yıldır beraber yaşıyorlarmış, aralarında çıkan tartışma sonrası bu olay yaşanmış" diye konuştu. Konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.