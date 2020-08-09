Sibel Demiralp 6 yıl 8 ay hapis yatacak

İstanbul'da, iş insanı H.F.'nin çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla 'nitelikli yağma' suçundan yargılanan 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması birinci Sibel Demiralp (26) 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kadın, "Sadece sahipsiz olmadığımı hissettirmek için yardım istemiştim. Mağdurken suçlu duruma düştüm" dedi. Yargıtay, indirim yapılmadığı gerekçesiyle bozdu. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama yapıp, Demiralp'in cezasını 6 yıl 8 aya indirince, yargıtay kararı onadı.

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