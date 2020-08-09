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    • Yaşam
    • 09.08.2020 Gazete
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    6 yıl 8 ay hapis yatacak

    of Eurasia yarışması birincisi , ‘’ suçundan 6 yıl 8 ay ceza aldı. kararı onadı. Dilek Yaman'ın haberinin detayları...

    Sibel Demiralp 6 yıl 8 ay hapis yatacak

    İstanbul'da, iş insanı H.F.'nin çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla '' suçundan yargılanan 2016 of Eurasia Güzellik Yarışması birinci Sibel Demiralp (26) 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kadın, "Sadece sahipsiz olmadığımı hissettirmek için yardım istemiştim. Mağdurken suçlu duruma düştüm" dedi. , indirim yapılmadığı gerekçesiyle bozdu. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama yapıp, Demiralp'in cezasını 6 yıl 8 aya indirince, yargıtay kararı onadı.

    DİLEK YAMAN

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