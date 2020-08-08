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    • 09.08.2020 01:43
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    • 09.08.2020 01:43
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    Sarıyer’de önünde düğün konvoyu krizi! Cezadan kaçamadılar

    Sarıyer’de önünde düğün konvoyu oluşturarak çevreyi yüksek oranda rahatsız eden sürücülere ceza kesildi. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

    Düğün konvoyu krizi!

    Sarıyer'de de denetim yapan ekipleri, düğün konvoyu oluşturarak çevreye rahatsızlık veren 4 araçlık konvoydaki 3 sürücüye para cezası kesti.

    Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, 08.08.2020 günü Sarıyer İlçesi Büyükdere Caddesi, İstanbul Teknik Üniversitesi önünde düğün konvoyu oluşturarak çevreye rahatsızlık veren (4) araç Köybaşı Caddesi'ne kadar takip edilmiş ve araçlar durdurulmuş, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 72. (ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak) ve 73/A (araçları kamunun huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde uygunsuzca sürmek) içerikli maddelerine istinaden araç şoförleri olan Ümit S., Fırat A. ve Emrah S. isimli şahıslara toplam 528TL idari para cezası işlemi uygulanmıştır" denildi.

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