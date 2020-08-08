O ANLARI ANLATTI

Geri dönüşüm deposunun yanındaki eğlence mekânında çalışan Olgun Mengücek, "Yan tarafta yangın çıktı, Alevler, biz itfaiyeyi arayana kadar her taraf ateşe sardı. Kâğıt hurda, naylon, plastik ne ararsan var burada. Çatıdan duman çıktığını gördük, müdahale etmek istedik ama yangın büyünce itfaiyeye haber verdik. Bizim tarafta mutfak ve ofis tarafı biraz yandı. Herhangi bir yaralı yok, içeride o anda yetmiş seksen kişi vardı" şeklinde konuştu.