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    • 09.08.2020 16:51
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    • 09.08.2020 16:56
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    'de çok acı olay! 'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu

    'nin Sarıoğlan ilçesinde serinlemek için 'a giren Eyüp Çoban (14) ve kardeşi Azra Çoban (10) boğuldu. Çocuklarını kurtarmak için suya giren baba (36) ise Kızılırmak'ta kayboldu. Baba Çoban'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

    Kayseri'de çok acı olay! Kızılırmak'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu

    Olay, öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Ömer Hacılı Mahallesi'ndeki 'ta meydana geldi. Akrabalarının düğünü için 'den Sarıoğlan ilçesine gelen İsmail-Gül Hanım çifti ile çocukları Eyüp ve Azra, düğüne ara verilince gezmek için Kızılırmak kenarına geldi. Azra ve Eyüp kardeşler serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra iki kardeş suda çırpınmaya başladı.

    BABAYI ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

    Çocuklarının boğulduğunu farkeden baba da suya girdi. Çocuklarını kurtarmak isteyen baba da çocukları ile birlikte suda kayboldu. Annenin feryatlarını duyan vatandaşlar, iki kardeşi sudan çıkararak, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eyüp ve Azra, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Suda kaybolan İsmail Çoban'ın bulunması için jandarma ve ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı.

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