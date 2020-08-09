Esenyurt'ta kuyumcu mağdurları bir kez daha eylem yaptı 400 mağdur para ve altınlarını geri istiyor Esenyurt'ta vurgun yapıp kaçan kuyumcu yakalandı ama altın ve paralar ortada yok.

Esenyurt İnönü Mahallesi'nde 30 yıldır kuyumculuk yapan iş yeri sahipleri mahallede bulunan onlarca vatandaştan altınlarını topladı. Vatandaşların altınlarını geri vermeyen iş yeri sahipleri 13 Temmuz'da Esenyurt İnönü Şubesi ve Beylikdüzü Yakuplu'da bulunan şubedeki bütün altın ve paraları alarak kaçtı.

Şikayetler üzerine savcılık tarafından kuyumcu dükkanı sahibi üç kardeş ile ilgili soruşturma başlatıldı. 24 Temmuz'da gözaltına alınan 3 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

170 VATANDAŞTAN TOPLAMDA 2 MİLYON 490 BİN TL NAKİT PARA

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bir yazılı açıklama paylaştı.

Yapılan son dakika açıklamasında, "Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde 40 kişilik mağdur grubun kendilerini dolandırdıklarını iddia ettikleri şahıslar tarafından işletilen kapalı haldeki kuyumcu dükkanı önünde basın açıklaması yapmak üzere toplanması konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; bahse konu kuyumcu dükkanını işleten Volkan K., Salih K. ve Murat K. isimli şahısların, ticari faaliyetler ile altın satım ve yatırım amacıyla, 170 vatandaştan toplamda 2 milyon 490 bin TL nakit para, 10 bin 29 gram has altın, 384 adet çeyrek altın, 188 adet cumhuriyet altını ve 4 adet yarım altın topladıkları belirlenmiş, şahıslar 23 Temmuz 2020 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olmuştur.

Konu ile ilgili şüpheli şahıslar, 'Güveni Kötüye Kullanma-Dolandırıcılık' suçundan 24 Temmuz 2020 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Olayla ilgili dava sürerken mağdurlar, altınlarının ve paralarının geri ödenmesi için İnönü Mahallesi'ndeki şube önünde eylem yaptı. Mağdurlardan Murat Sarıçiçek, "Bunlara güvendik paramızı verdik. Bizi dolandırıp kaçtılar. Çıksınlar bize bir açıklama yapsınlar. Pazartesi günü kaçtıkları zaman buradan ve Yakuplu şubesinden kilolarca altınlar paralar çıkarıldı. Bu paralar nerede. Bu paralar cezaevindeki şahıslar üç kardeş ailelerine bildirerek bu altınları çıkaracaklar. Benim 14 bin lira param gitti yeğenimin 17 çeyreği gitti. Annemin 9 bin lirası gitti. Paraları alıp kaçtılar. 24 Temmuz'da yakalanarak Metris cezaevine konuldular. Altınları gömdüler" açıklamasını yaptı.



"Bu bir tehdit başka bir şey değil"

Diğer bir mağdur Emel Aras Bozdağ ise, "Benim 90 bin liramı aldılar. Ben fazla para da istemiyorum anaparamı versinler yeter. Oradan mesaj gönderiyor diyor ki 'Dilekçelerinizi alın o şekilde paranızı öderim ben hapis yatarsam paralarınızı ödemem.' Bu bir tehdit başka bir şey değil. Para verdik altın alacaktık bugün dedi yarın dedi pandemiden dolayı dedi bir ay sonra getireceğiz dedi paramızı vermedi" dedi.



"Bozdururken diğerlerinden daha pahalıya bozuyor"

Diğer bir mağdur Rabia Darıcı yaklaşık 400 mağdur olduğunu ifade ederek "Ben 6 senedir bu mahallede oturuyorum. 6 senedir bu insanlardan altın aldım. Altın bozdururken diğerlerinden daha pahalıya bozuyor alırken diğerlerinden daha ucuza satıyordu. Bu şekilde sürekli bu insanlardan alışveriş yapıyordum. Çok para bıraktım aldım. Ama en son kaçtıklarında alamadım" şeklinde konuştu.