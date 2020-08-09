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    • Yaşam
    • 09.08.2020 16:53
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    • 09.08.2020 16:53
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    'da 113 bin 600 TL değerinde ele geçirildi

    'ın Çay ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 113 bin 600 TL değerinde sahte banknot ile 24 parça niteliği taşıyan sikke ele geçirildi.

    Afyon'da dev sahte para baskını!
    'a bağlı Gölhisar ilçesinde hayvan alışverişi yaptıkları sırada 19 bin 600 TL kullandıkları tespit edilerek yakalanan Mustafa D., Cahit C.Ş. ve Şükrü C.Ş. adlı 3 şüphelinin 'ın Çay ilçesindeki ikametlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 113 bin 600 TL değerinde sahte banknot ile 24 parça niteliği taşıyan sikke ele geçirildi. Aramada ayrıca 1 adet ruhsatsız tüfeğe el konuldu.
    Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da 113 bin 600 TL değerinde sahte para ele geçirildi
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