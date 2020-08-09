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    • 09.08.2020 09:05
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    | den 7 ile kuvvetli yağış uyarısı! 9 Ağustos 2020

    tahminleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde 7 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Peki ama İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte tahminleri...

    Meteorolojiden 7 ile kuvvetli yağış uyarısı

    Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

    Marmara'nın güneydoğusu, Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle İzmir ve Giresun'un iç kesimlerinde yağışların yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

    Yağışların, öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) ve Isparta'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (kilograma 21-50 metrekare) olması bekleniyor.

    Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (saatte 40-60 kilometre) eseceği öngörülüyor.

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    İSTANBUL °C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 31°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ADANA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 28°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANKARA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ERZURUM °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden 7 ile kuvvetli yağış uyarısı! 9 Ağustos 2020
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