Bayburt'ta gençlerin bıçaklı kavgası ölümle bitti. Olay, Genç Osman Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. Ahmet Odabaşı (17) ile A.Ö. (15) arasında başlayan tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada vücuduna bıçak darbesi alan H. Ahmet Odabaşı yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis cinayet zanlısı A.Ö., yakalayarak emniyete götürdü. Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
Gençlerin kavgasında kan aktı! 1 ölü
Bayburt Genç Osman Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana gelen kavgada 17 yaşındaki bir genç ile 15 yaşındaki bir başka genç arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, 17 yaşındaki H. Ahmet Odabaşı hayatını kaybetti.
Bayburt'ta gençlerin bıçaklı kavgası ölümle bitti. Olay, Genç Osman Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. Ahmet Odabaşı (17) ile A.Ö. (15) arasında başlayan tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada vücuduna bıçak darbesi alan H. Ahmet Odabaşı yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.