Günlük burç yorumları – 9 Ağustos 2020 Pazar

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 9 Ağustos 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ve partnerinizin desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz. Bugünlerde aşk hayatınızda özgüven ve istikrarla ilerlemeniz partneriniz ya da karşı cinsin oldukça hoşuna gidebilir.Bir ilginiz varsa bu ilgi açığa çıkabilir.





BOĞA: Kazançlarınızda istediğiniz şartların oluşması, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin desteği, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu olabilir. Bugünlerde isteklerinizin gerçek oluyor olması sezgilerinizin de artması ile beraber sizin için oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir.