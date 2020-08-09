Günlük burç yorumları – 9 Ağustos 2020 Pazar

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 9 Ağustos 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ve partnerinizin desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz. Bugünlerde aşk hayatınızda özgüven ve istikrarla ilerlemeniz partneriniz ya da karşı cinsin oldukça hoşuna gidebilir.Bir ilginiz varsa bu ilgi açığa çıkabilir.
BOĞA: Kazançlarınızda istediğiniz şartların oluşması, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin desteği, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu olabilir. Bugünlerde isteklerinizin gerçek oluyor olması sezgilerinizin de artması ile beraber sizin için oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir.
İKİZLER: Kendinizi ve çevrenizi sorgulayarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz. Enerjinizi yüksek tutmanız neticesinde ilgiyi kolayca üzerinizde toplamayı başarabilirsiniz. Hayatınızda isteklerinizi gerçekleştirecek yollar araştırabilirsiniz
YENGEÇ: Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.Şanslı olduğunuz için kaybettiğiniz şeyleri bulabilir ya da düşünce gücü ile istediklerinizi bir şekilde kendinize çekebilirsiniz o yüzden düşündüğünüze dikkat etmelisiniz.
ASLAN: Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken daha sakin ve temkinli olmalısınız. Yaratıcılığınıza etkisi olacak konularda çalışmalar yapabilirsiniz.
BAŞAK: Geçmiş tecrübelerinizden faydalanacaksınız. Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için farklı alanlar bulabilirsiniz.
Sevdiklerinizi korumak adına fazla sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz. Küçük şeylerle mutlu olmak, büyük şeylerin ise ideal olarak peşinden gitmek, ve iç huzuru yakalamaya cesaret etmek için uygun bir gün.
TERAZİ: Maddesel konularda sezgilerinize rahatlıkla güvenebilirsiniz. Çevrenizdeki kişileri denetleme huyundan vazgeçmelisiniz.
Bugün birtakım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz. Duygularınızı kontrol altında tutmak isteyebilir ve realistik hedeflere yönelmeyi tercih edebilirsiniz. Kırgınlıklarınız ve geçmişe takılmamaya çalışmalısınız.
AKREP: Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı verimli hale dönüştürüyor. Yakın arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işleri seviyorsunuz. Aşk konusundaki şansınızla beraber iş veya diğer konularda ya dikkatsiz ya da ilgisiz olabilirsiniz bu yüzden dengeyi kurmakta fayda var.
YAY: Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Kardeşlerle ilgili yeni olaylar gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz. Başarmak istediklerinizi ya da planlamalarınızı ikiye bölmek beraberinde başarı fırsatını da arttıracaktır. Aşk konusunda mutlu bir gün. Fırsatları iyi değerlendirin.
OĞLAK: Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.
Partnerinizle aranızda gelişen durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. İkna yeteneğiniz yüksek. Sizden üst pozisyonda çalışan kişilerin ise sizin hakkınızdaki düşüncelerini geliştirmelerini sağlayabilir. Zaman içerisinde güzel bir çalışma etkinliği oluşturabilirsiniz.
KOVA: Takıntılı yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak sorunlarla karşı karşıyasınız.
Kardeşlerinizin sizin yardımınıza ihtiyacı olacağı bir gün içindesiniz.Küçük ve etkili çalışmalar sizi doğrudan bonuca götürecektir, başarı istekleriniz oldukça yoğun bir şekilde artabilir. Bugünlerde sosyallik size oldukça yakışıyor.
BALIK: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.
Orijinal fikirlere açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Bugünlerde özellikle işinizde attığınız cesurca adımlar sizinle birlikte çalışan kişilerin taktirini toplayabilir. Aşk konusunda şanslı olduğunuz bir gündesiniz.