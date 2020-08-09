EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 24°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 16°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 23°C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 19°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.