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    • 09.08.2020 09:36
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    • 09.08.2020 09:36
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    'da kavga sırasında silahla vurulan restoran sahibi öldü

    'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti. Kavgada hafif yaralanan İsmail K. özel hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

    Antalya'da dehşet! Restoran sahibini acımasızca öldürdü

    Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'ndeki restoranda İsmail K. ile iş yeri sahibi Ali Tülücü (49), sohbet ettikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail K, tabancayla Tülücü'ye 5 el ateş etti.

    Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Tülücü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Tülücü'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kavgada hafif yaralanan İsmail K. özel hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

    Zanlının, cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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