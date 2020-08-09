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    • Yaşam
    • 09.08.2020 12:06
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    • 09.08.2020 12:06
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    Fazla alan şoförden küstah cevap: "İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz"

    'de Dikey Geçiş Sınavı () olması sebebiyle sabahın erken saatlerinde otobüslerde yoğunluk oluştu. Pandemi kuralları sebebiyle otobüs kooperatifi erken önlem almayınca, nefes alacak yer kalmadı. Vatandaşlar ne sosyal mesafeyi korumadığı için tepki gösterdi. Şoförün tepki gösteren lara "İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz" şeklinde cevap vermesi ise 'bu kadarına da pes' dedirtti.

    Bununa adı yüzsüzlük! Hem fazla yolcu aldı hem de...

    'de Gebze-İzmit arası sefer yapan 41 J 6006 plakalı nde, sabah saat 09.00 sıralarında sebebiyle yoğunluk yaşandı.

    İsmi öğrenilemeyen , otobüsün tıklım tıklım dolmasına rağmen almaya devam edince vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

    ŞOFÖRDEN KÜSTAH ÇIKIŞ

    Sosyal mesafenin olmadığı ve nefes alacak yerin kalmadığı otobüste, vatandaşlar dip dibe yolculuk yapmak zorunda kaldı. İddiaya göre otobüs şoförü, vatandaşların tepkisi üzerine 'İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz' diyerek savunma yaptı.

    Daha sonra vatandaşların tepkisinin devam etmesi üzerine otobüs şoförü bu kez de 'Ben size ne diyorum, siz bana ne diyorsunuz' dedi.

    Vatandaşların sosyal mesafesiz bu yolculuğu yaklaşık 1 saat sürdü. O anlar ise halk otobüsünde yolculuk eden bir vatandaşın amatör kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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