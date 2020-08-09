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    • 09.08.2020 12:05
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    • 09.08.2020 12:08
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    İstanbul'da trafikte şoke eden görüntü! Yanan araçla kilometrelerce ilerledi

    İstanbul'da dün gece saatlerinde içerisinde yolcu bulunmadığı öğrenilen bir aracının arka kısmında yangın çıktı. Seyir halindeki aracın sürücüsü, yoldaki diğer araçların sürücüleri tarafından uyarılmasına rağmen yanan otobüsle yaklaşık 3 kilometre ilerledi.

    İstanbul'da, içinde yolcunun bulunmadığı, alev alan seyir halindeki yolcu otobüsü yoluna devam etti.

    Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda, içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki otobüsünün, 23.30 sıralarında Cevizlibağ'dan itibaren motor kısmından dumanlar çıkamaya başladı. Yolda geçen başka sürücülerin, otobüsün yandığıyla ilgili uyarıları dikkate almayan otobüs sürücüsü 'ne kadar yoluna devam etti. Daha sonra sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu.

    Otobüsten inen sürücü, diğer sürücülerin de yardımıyla yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek söndürdü.

    Yol boyunca dumanların çıktığı ardından alev alan aracın görüntülerini ise uyarılarda bulunan bir sürücü cep telefonuyla çekti

    İlk dumanların çıkmaya başladığı andan itibaren yaklaşık 3 kilometre ilerleyen otobüs sürücüsü, yol boyunca D-100 karayolunda yoğun duman oluşmasına neden oldu.

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