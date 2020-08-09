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    • Yaşam
    • 09.08.2020 Gazete
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    ünde dayak yedi

    'da I. (22) ile yanındaki kız kardeşi Belemir I. (20) 4 Temmuz'da bindikleri ünde kendisine omuz attığını iddia ettiği Y. ile babasının saldırısına uğradı.

    Belediye otobüsünde dayak yedi

    Konya'da Aleyna I. (22) ile yanındaki kız kardeşi Belemir I. (20) 4 Temmuz'da bindikleri ünde kendisine omuz attığını iddia ettiği Fatmanur Y. ile babasının saldırısına uğradı. raporu alan I., "Kız yanımdan geçerken bana çarptı. Ben de bir özür dilemesini istedim. Bunun üzerine benim saçımı çekmeye başladı. Daha sonra babası gelip, dudağıma yumruk atıp, koluma vurdu. Kız kardeşim de darbe aldı. Korkarak hareket ediyorum. Korkumdan yanımda biber gazı taşımaya başladım" diye konuştu. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

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