Belediye otobüsünde dayak yedi

Konya'da Aleyna I. (22) ile yanındaki kız kardeşi Belemir I. (20) 4 Temmuz'da bindikleri belediye otobüsünde kendisine omuz attığını iddia ettiği Fatmanur Y. ile babasının saldırısına uğradı. Darp raporu alan Aleyna I., "Kız yanımdan geçerken bana çarptı. Ben de bir özür dilemesini istedim. Bunun üzerine benim saçımı çekmeye başladı. Daha sonra babası gelip, dudağıma yumruk atıp, koluma vurdu. Kız kardeşim de darbe aldı. Korkarak hareket ediyorum. Korkumdan yanımda biber gazı taşımaya başladım" diye konuştu. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.