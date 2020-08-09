Özel hastanede skandal olay! Cenazeler karıştı, iki aile birbirine girdi





CENAZE TARTIŞMASI

Bu sırada Mehmet Şahin'in cenazesini yanlışlıkla aldıkları iddia edilen Suriyeli aile, hastaneye çağrıldı. İki aile, hastane önünde karşılaşınca tartışmaya başladı. Burka ailesi, "Bize cenazeyi hastaneden biri teslim etti. Biz de baktığımızda boynunda ismi yazıyordu. Donmuş ve şişmişti babamıza çok benziyordu" ifadelerini kullandı. Şahin ailesi Suriyeli ailenin Reyhanlı'ya defnettiği cenazenin, savcılık kararıyla mezardan çıkarılarak kendilerine getirilmesini istedi.