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    • Yaşam
    • 08.08.2020 Gazete
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    lı iş adamı 'dan minik kızı için 'da doğum günü partisi

    lı işadamı , 60 metrelik lüks yatına atladı. Ailesiyle birlikte soluğu ’da aldı. 6 yaşına giren kızı için doğum günü partisi yaptı.

    Lüküs hayat!

    Türkiye, denizi ve doğal güzelliği ile dünyayı büyüledi. Yaz aylarında dünyaca ünlü isimler, Akdeniz ve Ege koylarını tercih etti.

    Onlardan birisi de Ukrayna'nın ve dünyanın en zengin işadamlarından Oleksandr Yaroslavsky'dı. Kaiser adlı 60 metre boyundaki lüks yatıyla Bodrum'a gelen Yaroslavsky, 6 yaşına giren kızı Victoria için doğum günü partisi düzenledi.


    Burcu Esmersoy da konuklar arasındaydı.

    Partiye, yakın dostlarını ve Ayşe-Sinan Engin, Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar, Burcu Esmersoy gibi ünlü isimleri davet etti.


    İş adamı, 6 yaşına giren kızı Victoria'nın doğum gününü, Bodrum'da kutladı.
    Haberler Yaşam Ukraynalı iş adamı Oleksandr Yaroslavsky'dan minik kızı için Bodrum'da doğum günü partisi
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