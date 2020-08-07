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    • 08.08.2020 06:36
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    | Meteorolojiden o illere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı | 8 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 8 Ağustos il il tahminleri...



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 32°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    İZMİR °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

    MUĞLA °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu



    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    OSMANİYE °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu



    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    DÜZCE °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize' nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 43°C
    Az bulutlu ve açık
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