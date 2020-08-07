Bitez mahallesin Muhtarlar caddesinde gece yarısı aniden patlayan ana su hattı borusu, iş yerlerini ve bahçeleri su altında bıraktı. Su hattının patladığı noktada asfaltlar yarıldı, metrelerce derinlikte çukur açıldı.

Asfaltların altından ve üstünden akan sular birçok iş yerine doldu. 4 dükkan tamamen sular altında kaldı.