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    • Yaşam
    • 07.08.2020 Gazete
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    Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emine Tunadan'dan Zeytinli muffin tarifi... Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Ayçiçeği yağı ve yoğurt ekleyip çırpın...

    Zeytinli muffin

    Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Ayçiçeği yağı ve yoğurt ekleyip çırpın. Ardından un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip malzeme birleşene kadar karıştırın. İçine zeytin dilimleri ve ufaladığınız beyaz peyniri de ekleyip karıştırın. 12'li muffin kalıbını yağlayın ve harcı içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika, üzeri altın sarısı olana kadar pişirin. Piştikten sonra soğutma tel üzerine alın. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis yapın.

    8-10 KİŞİLİK
    1 su bardağı dilimlenmiş yeşil ve siyah zeytin karışımı
    3 adet yumurta
    Birer su bardağı ayçiçeği yağı ve yoğurt
    3 su bardağı un
    1 paket kabartma tozu
    150 gram beyaz peynir
    1 tutam tuz
    1 yemek kaşığı tereyağı

    ZAMANSIZ LEZZETLER - EMİNE TUNADAN

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