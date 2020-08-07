Salçanız küflenmesin

Çoğu ev kadının salçaların küflenmesinden şikayet eder. Bunu önlemek için salçanın kutusunu açtıktan sonra hemen üzerine sıvı yağ dökebilirsiniz.

MEYVELERİNİZ TAZE KALSIN

Meyvelerinizin çabuk bozulmasından şikayet ediyorsanız size bir öneri. Her türlü meyvenin arasına herhangi bir tür yapraklardan yerleştirin. Meyveleriniz uzun süre dalından koparılmışçasına taze kalır.

ÇÖMLEK PATLAMASIN

Toprak çömlek ve tencereler yeni alındıklarında küçük çatlaklar sebebiyle kırılma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Bunun için kullanmadan önce 3/4'ünü sirkeli sıcak suyla doldurun. 24 saat bekletin ve soğuk suyla yıkayın.

TENCERENİZİ PARLATIN

Paslanmaz çelik tencereniz matlaşırsa, biraz sirkeyi ateşe koyup ısıtın. Sonra yumuşak bir bezi ılık sirkeye batırarak iyice ovun. Sonra iyice durulayın.