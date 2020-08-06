"BEN DELİ MİYİM SİZ DELİSİNİZ"

Manavgat Adliyesi'nin dışında bekleyen yakınları, Sinan Yüksel'in psikolojik sorunları olduğunu, ailesinin psikiyatriste götürmek istediğini ancak Sinan Yüksel'in "Ben deli miyim, siz delisiniz" dediğini söyledi.

Yakınları, Sinan Yüksel'ni son 6 aydır odasından sadece yemek yemek ve tuvalete gitmek için çıktığını söyleyerek, gündüzleri dahi odasında perdelerin kapalı olarak durduğunu, tuvalete girip ışığı kapatarak yarım saat, bir saat kadar kendi kendine konuştuğunu anlattı.