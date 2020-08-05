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    • 06.08.2020 00:17
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    • 06.08.2020 00:17
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    'de yı yaktılar! Tartıştığı 2 kişiyi, otomobillerinin yolunu kesip pompalıyla vurdu

    ’in ilçesinde, Tahsin Y., e gidecek bir genç için düzenlenen gecesinde tartıştığı Hasan D. ve Fevzi Ö.'yü, yollarını kesip, pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Olaydan sonra kaçan saldırgan, karşısına çıkan gece bekçilerine de pompalı tüfek doğrulttu. Tahsin Y., kısa süreli kovalamaca sonunda, bir evin damında yakalanıp, gözaltına alındı.

    Kınayı böyle yaktılar! pompalıyla vurdu

    İddiaya göre, e gidecek bir genç için düzenlenen gecesine katılan Hasan D., Fevzi Ö. ve Tahsin Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kınadaki diğer davetliler, duruma müdahale etti. Ancak kına gecesinden ayrılan Hasan D. ve Fevzi Ö.'nün evlerine gitmek için bindikleri 01 ZM 668 plakalı otomobilin yolu, Toros Caddesi üzerinde Tahsin Y. tarafından kesildi. Tahsin Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Fevzi Ö. ve Hasan D. vurularak, yaralandı.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Hastaneye kaldırılan Fevzi Ö.'nün hayati tehlikesi devam ederken, Hasan D. tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Olaydan sonra kaçan Tahsin Y. ise karşılaştığı gece bekçilerine pompalı tüfeği doğrulttu. Yaşanan kovalamaca sonunda, Gaziler Mahallesi'ndeki bir evin damında yakalanan Tahsin Y., gözaltına alındı.

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