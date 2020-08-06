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    • 06.08.2020 08:05
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    | Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı | 5 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile ’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 5 Ağustos il il tahminleri...



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli(30-50 km/sa)esmesi bekleniyor.




    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Trakya kesiminde kuzeydoğudan kuvvetli(30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık



    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    OSMANİYE °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu



    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık



    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 36°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 28°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 28°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 44°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı | 5 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?
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