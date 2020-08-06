Aromaterapiyle güzelleşin

Güzellik ve bakım trendlerinde, aromatik bitkilerin damıtılmasıyla elde edilen öz yağların kullanımı öne çıkıyor. Doğal yağların gücüyle arının, canlanın ve güzelliğinizi ortaya çıkarın.
Aromaterapi yağlarını kullanmak sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve ruhsal olarak da faydalı.
YAĞLARIN GÜCÜ
"Yiyemediğin bir şeyi cildine sürme" diye bir söz duymuştum yıllar önce. Gerçekten de cilde sürülen her ürün, cilt tarafından emilerek dolaşım sistemimize karışıyor. Doğal kozmetik ürünler kullanarak, vücudumuza gereksiz kimyasalların girmesini engelleyebiliriz. Antik Mısır'da sağlık problemlerinde kullanılan esansiyel yağlar, günümüzde cilt ve vücut bakımlarında, masajlarda, mekan kokulandırmalarında kullanılıyor. Bu yağları kokladığımızda, koku bileşenleri hem akciğerlere hem de beyne gidiyor. Kimi yağlar bizi sakinleştirip mutluluk verirken, kimi frekansımızı yükselterek bizi koruyor, kimi de güzellik ve bakımımızı doğal yollarla yapmamıza yardımcı oluyor. İşte sizin için seçtiğim farklı aromatik yağlar…
DOĞA SEVGİSİ
H&M, güçlü ve feminen kadın koleksiyonu için Beyrut merkezli Sandra Mansour markasıyla iş birliği yaptı. Güçlü kadın sanatçılardan ve doğanın güzelliğinden ilham alan koleksiyon, el yapımı fırfırlar, romantik kumaşlar ve sakin bir renk paletinden oluşuyor. Sandra Mansour x H&M koleksiyonu, bugün itibariyle dünya çapındaki mağazalarda, Türkiye'de sadece Zorlu, İstinye Park mağazaları ve hm.com'da satışa sunulacak. 13 Ağustos'ta açılışı gerçekleşecek Akasya mağazasında da ayrıca bu özel koleksiyon yerini alacak.
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN
Aromaterapi yağlarını kullanmak sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve ruhsal olarak da faydalı.
YAĞLARIN GÜCÜ
"Yiyemediğin bir şeyi cildine sürme" diye bir söz duymuştum yıllar önce. Gerçekten de cilde sürülen her ürün, cilt tarafından emilerek dolaşım sistemimize karışıyor. Doğal kozmetik ürünler kullanarak, vücudumuza gereksiz kimyasalların girmesini engelleyebiliriz. Antik Mısır'da sağlık problemlerinde kullanılan esansiyel yağlar, günümüzde cilt ve vücut bakımlarında, masajlarda, mekan kokulandırmalarında kullanılıyor. Bu yağları kokladığımızda, koku bileşenleri hem akciğerlere hem de beyne gidiyor. Kimi yağlar bizi sakinleştirip mutluluk verirken, kimi frekansımızı yükselterek bizi koruyor, kimi de güzellik ve bakımımızı doğal yollarla yapmamıza yardımcı oluyor. İşte sizin için seçtiğim farklı aromatik yağlar…
DOĞA SEVGİSİ
H&M, güçlü ve feminen kadın koleksiyonu için Beyrut merkezli Sandra Mansour markasıyla iş birliği yaptı. Güçlü kadın sanatçılardan ve doğanın güzelliğinden ilham alan koleksiyon, el yapımı fırfırlar, romantik kumaşlar ve sakin bir renk paletinden oluşuyor. Sandra Mansour x H&M koleksiyonu, bugün itibariyle dünya çapındaki mağazalarda, Türkiye'de sadece Zorlu, İstinye Park mağazaları ve hm.com'da satışa sunulacak. 13 Ağustos'ta açılışı gerçekleşecek Akasya mağazasında da ayrıca bu özel koleksiyon yerini alacak.
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN