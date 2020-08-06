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    • Yaşam
    • 06.08.2020 18:50
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    • 06.08.2020 18:51
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    'da 'te bulundu

    'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 10 yaşındaki , 'te bulundu.

    Şanlıurfa'da kayboldu, Gaziantep'te bulundu

    Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinden 5 gün önce çıkan Hüseyin Alpak'tan haber alamayan ailesi, yakınlarıyla mahallede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan getirdiği dedektif köpekler ile Alpak'ın gidebileceği yerlerde arama yaptı ancak bir ize ulaşamadı.

    Gaziantep'te kayıp bir çocuğun bulunduğu bilgisi üzerine bu kentteki polislerle iletişime geçen ekipler, çocuğun Hüseyin Alpak olduğunu tespit etti.

    Gaziantep'e gelen Alpak'ın ailesi, Çocuk Şube Müdürlüğünde çocukla buluştu.

    Buluşma anında Hüseyin Alpak ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı.

    Alpak resmi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
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