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    • 05.08.2020 23:00
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    • 05.08.2020 23:00
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    duyurdu: Pençe-Kaplan operasyonunda 1 şehit oldu

    , Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada bir nun şehit olduğunu bildirdi. Şehit için 'nin hesabı üzerinden bir de taziye mesajı yayımlandı.

    Pençe-Kaplan'dan acı haber!

    , Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada bir nun şehit olduğunu bildirdi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 5 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

    Ayrıca Milli Savunma Bakanlığın hesabından bir taziye mesajı yayımlandı.

    Mesajda, "Pençe- Kaplan bölgesinde 05 Ağustos 2020 tarihinde çıkan çatışma sonucu şehit düşen Kahraman Güvenlik Korucusu Sait Üzmen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

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