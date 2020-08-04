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    • 04.08.2020 08:41
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    Son dakika: Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı mankenin 'darp' iddiasına polisten soruşturma: kapatıldı

    Son dakika haberine göre, Ukraynalı 'un darbedilmesiyle gündeme gelen , kararıyla 15 gün süreyle kapatıldı.

    'Darp' iddiasında flaş gelişme: Kapatıldı

    Ukraynalı 'un darbedilmesiyle gündeme gelen , kararıyla 15 gün süreyle kapatıldı. Çeşme Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararında, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca alınan kararlardan, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edilip değişik tarihlerde 6 kez yine Kurul kararı ile idari işlem uygulandığı belirtilen Momo Beach işyeri ünvanlı işletmeye kural ihlallerini sürdürmesi ve toplum sağlığını tehlikeye düşürecek eylemlerine devam etmesi nedeniyle 15 gün süreyle kapatma cezası uygulandığı ifade edildi.




    Bu arada Momo Beach ile birlikte ilçede bulanan 6 işletme, aynı gerekçelerle 15 gün süreyle kapatıldı. Kurul kararı ile kapatma cezası verilen tüm işletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi.

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