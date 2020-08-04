Günlük burç yorumları – 4 Ağustos 2020 Salı

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 4 Ağustos 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: HER olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlarınızda başarıyı sağlıyorsunuz. Bugünlerde sosyal olarak kendinizi iyi ifade edebilme becerileriniz gelişeceği için esprili ve keyifli hallerinizle karşı cinsin dikkatini kolayca çekebilirsiniz.
BOĞA: ÖZGÜRLÜK duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz. Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışacaksınız. Mesleki konularda olumsuz gelişen durumlarda hala bir şeylere sahip olduğunuzu hatırlamalı yeni olana yönelmeye çalışmalısınız.
İKİZLER: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Bugünlerde bir şeyleri kaybetseniz de kaybettiklerinizden çok kazandıklarınıza ve kazanabileceklerinize odaklanmanızda fayda var.
YENGEÇ: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.
Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıkları aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Aşk hayatınızda partnerinizin isteklerine uyum sağlayabileceğinize inandığınız bir gündesiniz. Kendinizle alakalı memnun olduğunuz yönleri ortaya koyabilirsiniz.
ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz. Olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Maddiyatınızı yönetmek için çaba göstermeniz gerekebilir. Bugünlerde maddi anlamda isteklerinizi tam olarak elde edemiyor olabilirsiniz.
BAŞAK: DUYGUSAL ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak için uygun bir gün. Maddi konularda hırslarınızın sizin önünüze geçmemesi gereken bir gündesiniz. Para istiyor olsanız da etik değerleri de göz önünde bulundurmalısınız.
TERAZİ: BİRLİKTE çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüz artıyor. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacak. Seçim şansınızı kullanırken; gelecek için, mantıklı adımlar atmalısınız. Partnerinizi tanımak için zamana ihtiyacınız olabilir. Bu süreçte ondan beklediğiniz anlayışı kendiniz de göstermek isteyebilirsiniz.
AKREP: KARŞI cinsin etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız. Karşıt görüşteki insanları kolay ikna edeceksiniz. Mesleki konularda olumsuz gelişen durumlarda hala bir şeylere sahip olduğunuzu hatırlamalı yeni olana yönelmeye çalışmalısınız.
YAY: YETENEKLERİNİZİN anlaşılması için, yakın çevrenizdekileri hoşnut etmeyi denemelisiniz.
Bugün olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. Yaptığınız atılımlar bugün sonuç vermese bile ilerleyen günlerde verecektir o yüzden hemen duygusal bir şekilde yapmak istediklerinizden vazgeçmemelisiniz.
OĞLAK: YAŞAMINIZA geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecektir. Hayatınızda arınma teması içeren konulara yer verebilir, istemediğiniz olay, kişi ve durumları kendinizden uzaklaştıracak enerji ve cesarete sahip olabilirsiniz
KOVA: BUGÜN, arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.
Mesleki başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.
Çevrenize şüpheli yaklaşıyorsunuz.
BALIK: SEZGİLERİNİZİN yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.