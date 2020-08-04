Günlük burç yorumları – 4 Ağustos 2020 Salı

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 4 Ağustos 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: HER olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlarınızda başarıyı sağlıyorsunuz. Bugünlerde sosyal olarak kendinizi iyi ifade edebilme becerileriniz gelişeceği için esprili ve keyifli hallerinizle karşı cinsin dikkatini kolayca çekebilirsiniz.

BOĞA: ÖZGÜRLÜK duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz. Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışacaksınız. Mesleki konularda olumsuz gelişen durumlarda hala bir şeylere sahip olduğunuzu hatırlamalı yeni olana yönelmeye çalışmalısınız.