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    • Yaşam
    • 03.08.2020 Gazete
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    Yine kadın cinayeti! Eşini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı...

    Kahramanmaraş Çağlayancerit'te, (38), boşanma aşamasında olduğu eşi 'u (28) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kayınvalidesi Dürdane D.'yi darbetti. Polis ekiplerince yakalanan Ali Yavuz, gözaltına alındı.

    Yine kadın cinayeti
    Kahramanmaraş Çağlayancerit'te, (38), boşanma aşamasında olduğu eşi 'u (28) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kayınvalidesi Dürdane D.'yi darbetti. Polis ekiplerince yakalanan Ali Yavuz, gözaltına alındı.
    Haberler Yaşam Yine kadın cinayeti! Eşini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı...
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