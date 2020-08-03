Yine kadın cinayeti! Eşini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı...
Kahramanmaraş Çağlayancerit'te, Ali Yavuz (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Sevgi Yavuz'u (28) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kayınvalidesi Dürdane D.'yi darbetti. Polis ekiplerince yakalanan Ali Yavuz, gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Çağlayancerit'te, Ali Yavuz (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Sevgi Yavuz'u (28) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kayınvalidesi Dürdane D.'yi darbetti. Polis ekiplerince yakalanan Ali Yavuz, gözaltına alındı.