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    • Yaşam
    • 03.08.2020 Gazete
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    Şort mesafesi | Yaşam günlüğü

    Yaz gardıroplarının gözdesi şortları, blazer ceketle kombinleyip şıklaştırabilir ya da sevimli bir tişörtle spor bir tarz yakalayabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz öneriler...

    Şort mesafesi

    Yaz gardıroplarının gözdesi şortları, blazer ceketle kombinleyip şıklaştırabilir ya da sevimli bir tişörtle spor bir tarz yakalayabilirsiniz.

    Yaz sezonunun modelleri farklı kullanımlar sunuyor.

    SICAK YAZ
    Beymen     Club 2020 Yaz Koleksiyonu, güneşin enerji ve mutluluk veren, iyileştiren pozitif etkisinden ilham alarak hazırlanmış. Sezonun ruhunu yansıtan çiçek baskıları ve nakışları, parlak taş işlemeler, tropik desenler, renk blokları, yaz kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Koleksiyondaki uçuşan şifon elbiseler, geleneksel sandık elbiseleri, dantel detaylı modeller romantik görünümler sunarken; kargo pantolonlar, volan detaylı yüksek bel şortlar, poplin gömlek elbiseler ve patchwork detaylı denim montlar gün boyu rahatlık vaat ediyor.



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    YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN

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